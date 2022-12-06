البيضاء| البحوث الزراعية والحيوانية يبحث إطلاق برنامج تدريبي بحثي في مجال ( GIS )

البيضاء 06 ديسمبر 2022 (وال)- أقيم بمركز البحوث الزراعية والحيوانية بمدينة البيضاء صباح اليوم الثلاثاء عبر تطبيق الزووم، اجتماعًا برئاسة مدير إدارة التوثيق ونظم المعلومات بالمركز أحمد البوعيشي.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي حضره كلا من الدكتور عبد السلام البخاري، والدكتور غزالة فضيل، والدكتور مني العقوري، ومدير إدارة تنمية الموارد البشرية بالمركز خليفة بوفراج، بحث آلية وموعد إطلاق برنامج تدريبي بحثي في مجال ( GIS ) والاستشعار عن بعد لباحثي المركز.

وقال مدير إدارة التوثيق ونظم المعلومات أحمد البوعيشي، إن نظام GIS هو تقنية حديثة تستخدام عبر الأقمار الصناعية في تطبيقات البحوث الزراعية والبيئية والمناخ، وتغيرات التي تطرأ على الغطاء النباتي من خلال أحدث البرامج العلمية.

وأضاف البوعيشي أن هذه الدورات تهدف إلى التطوير والاستفادة من كل ما هو جديد في مجال البحوث الزراعية. (وال) هــ ع/ ر ت

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