صعود جديد للدولار وتراجع اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 07 ديسمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 07 ديسمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8613 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0811 دينار، والجنيه الاسترليني 5.888 دينار، والدولار الكندي 3.5588 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2609 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2929 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3235 دينار، والدينار التونسي 1.5155 دينار، والدرهم المغربي 0.4588 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: