الحكومة تبحث تنفيذ و استكمال المشاريع بالمنطقة الجنوبية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح أمس الثلاثاء 2022.12.6، مع رؤساء أجهزة تنفيذ مشروعات المواصلات والإسكان، وممثلين عن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، حول مشاريع التنمية لحكومة الوحدة الوطنية التي سيجري تنفيذها خلال العام القادم بالمنطقة الجنوبية.

واستعرض الاجتماع مشاريع التنمية الجارية والمتوقفة، ومناقشة المخصصات المالية لاستئنافها واستكمالها، ومنها مشروع طريق براك الشاطيء القاطع الأول والثاني، ومشروع طريق أوباري سبها، ومشروع طريق أم الأرانب، ومشروع مطار سبها، والمهبط الخاص به.