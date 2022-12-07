بيان المركزي يكشف عن إجمالي الإيرادات والإنفاق من 1 يناير إلى غاية 30 نوفمبر

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي عن إجمالي الإيرادات من 1 يناير إلى غاية 30 نوفمبر، حيث بلغت قيمة إيرادات مبيعات النفط 67 مليار وبلغت قيمة الإيرادات من إتاوات نفطية 11.9 مليار وبلغت قيمة إيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.7 مليار وبلغت قيمة إيرادات الضرائب 875 مليون وبلغت قيمة إيرادات الجمارك 191 مليون وبلغت قيمة إيرادات الإتصالات 330 مليون وبلغت قيمة إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 205 مليون وبلغت قيمة إيرادات أخرى 652 دينار بإجمالي إيرادات 92.6 مليار دينار.

كما بلغت قيمة الإنفاق لنفس الفترة في باب المرتبات 40.9 مليار وبلغت قيمة الإنفاق في باب النفقات التسييرية 7.9 مليار وبلغت قيمة الإنفاق لباب التنمية 614 مليون وبلغت قيمة الإنفاق في باب الدعم 17 مليار وبلغت قيمة في الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية لنفط 19.2 مليار بإجمالي إنفاق بلغ 85.7 مليار دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية