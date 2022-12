أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات خلال 11 شهرا من العام الجاري، بلغت 92.6 مليار دينار، بينما بلغ الإنفاق 85.7 مليار دينار.

وأوضح المصرف المركزي في بيانه أنّ 19.2 مليارا خصصت للميزانية الاستثنائية لمؤسسة الوطنية للنفط و 40.9 مليارا للمرتبات موظفي الدولة.

وذكر المصرف المركزي أنّ انفاق مجلس النواب والجهات التابعة له تجاوزت 968 مليونا، وأنّ إنفاق المجلس الأعلى للدولة تجاوز 40 مليونا، وأنّ إنفاق المجلس الرئاسي والجهات التابعة له تجاوز 695 مليونا.

واضاف المصرف المركزي أنّ مصروفات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال 11 شهرا بلغ نحو مليار و714 مليون دينار، بحسب بيانه.

The post خلال 11 شهرا.. إيرادات ليبيا 92.6 مليار مقابل إنفاق بلغ 85.7 مليار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا