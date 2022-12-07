المركزي: إيرادات ليبيا خلال العام الحالي 92.6 مليار والإنفاق العام 85 مليار دينار

بلغت الإيرادات المالية بحسب إعلان مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء 92.6 مليار ، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر ، حيث بلغت قيمة إيرادات مبيعات النفط 67 مليار دينار، وبلغت قيمة الإيرادات من إتاوات نفطية 11.9 مليار، وبلغت قيمة إيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.7 مليار دينار، وبلغت قيمة إيرادات الضرائب 875 مليون دينار، وبلغت قيمة إيرادات الجمارك 191 مليون دينار، وبلغت قيمة إيرادات الاتصالات 330 مليون دينار وبلغت قيمة إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 205 مليون دينار وبلغت قيمة إيرادات أخرى 652 دينار .

وأوضح المركزي في بيانه أن قيمة الإنفاق العام لنفس الفترة بلغ 85 مليار دينار، حيث بلغ الإنفاق في باب المرتبات 40.9 مليار دينار وبلغت قيمة الإنفاق في باب النفقات التسييرية 7.9 مليار دينار وبلغت قيمة الإنفاق لباب التنمية 614 مليون دينار، وبلغت قيمة الإنفاق في باب الدعم 17 مليار دينار.