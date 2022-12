“المشاي” يتفق مع مدير شركة توتال الفرنسية لتفعيل مشروع توطين 500 ميجاوات بالطاقة الشمسية بليبيا

ناقش رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” ، اليوم الاربعاء خلال اجتماع مع المدير الإقليمي للشركة توتال الفرنسية الخاصة بإنتاج النفط و الطاقة البديلة “pscal Breant”, تفعيل مشروع توطين 500 ميجاوات بالطاقة الشمسية وربطها على الشبكة والذي من شأنه زيادة القدرة الإنتاجية كونه أول مشروع للطاقة البديلة الصديقة للبيئة يتم الاتفاق على إنشائه بليبيا .

و من جانبه أكد مدير شركة توتال على استعداد الشركة للبدء بإنشاء المشروع الخاص بالطاقة الشمسية في مدة زمنية محددة، بالاضافة إلى إدخال إنتاجه على الشبكة الكهربائية وتوسعت آفاق التعاون المشترك بإنشاء مشاريع أخرى وفق خطة موضوعة ومحددة بمدة زمنية.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة و مديري الإدارات الفنية المختصة بالشركة، وكذلك العاملين بشركة توتال الفرنسية.

