العامة للكهرباء تُناقش مع شركة توتال تفعيل مشروع توطين 500 ميجاوات بالطاقة الشمسية وربطها على الشبكة

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي اجتماعًا مع شركة توتال total Energies الفرنسية الخاصة بإنتاج النفط والطاقة البديلة ، على رأسهم المدير الإقليمي للشركة pscal Breant , بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة و مديري الإدارات الفنية المختصة بالشركة.

وتم خلال اللقاء مناقشة تفعيل مشروع توطين 500 ميجاوات بالطاقة الشمسية وربطها على الشبكة والذي من شأنه زيادة القدرة الإنتاجية كونه أول مشروع للطاقة البديلة الصديقة للبيئة يتم الاتفاق على إنشائه بليبيا .

ومن جانبهم أكد مسؤولي شركة توتال Total استعدادهم للبدء بإنشاء المشروع الخاص بالطاقة الشمسية في مدة زمنية محددة يتفق عليها الجانبان ، وإدخال إنتاجه على الشبكة الكهربائية وتوسعت آفاق التعاون المشترك بإنشاء مشاريع أخرى وفق خطة موضوعة ومحددة بمدة زمنية.

ومن جهته أكد المدير الإقليمي لتوتال, استعداده لإنجاز المشروع في مدة زمنية قصيرة تنال رضا الشركة وتوطد التعاون بين الجانبين .

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