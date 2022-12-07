المركزي: إجمالي الإيرادات بلغ 92,6 مليار دينار والإنفاق 85,7 مليار في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2022

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2022 بلغ 92, مليار دينار والإنفاق 85,7 مليار

وأوضح المصرف في بيانه أن الإنفاق العام جاء كالتالي:

المرتبات: 9. 40 مليار دينار

النفقات التسييرية: 7.9 مليارات دينار

التنمية: 614 مليون دينار

الدعم: 17مليار دينار

ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط: 2 .19 مليار دينار

وبين المركزي أن نفقات مجلس النواب عن نفس الفترة بلغت أكثر من 968 مليون دينار و المجلس الأعلى للدولة أكثر من 40 مليون دينار

فيما بلغت نفقات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له أكثر من 695 مليون دينار وذكر المصرف أن نفقات مجلس الوزراء لحكومة الدبيبة والجهات التابعة له بلغ أكثر من مليار و714 مليون دينار