صدر مصرف ليبيا المركزي اليوم الاربعاء بيان الشهري لايرادات والانفاق العام، والذي بين فيه إجمالي إيرادات الدولة خلال هذا العام حتى نهاية شهر نوفمبر بلغ 92.6 مليار دينار، فيما وصل إجمالي الإنفاق خلال نفس الفترة 85.7 مليار دينار أي بفائض بلغ 6 مليارات و900 مليون دينار.

وأوضح المركزي بأن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال هذا العام وصل إلى 85.7 مليار دينار خصص منها مبلغ 40.9 مليار دينار لباب المرتبات ومبلغ 19.2 مليار للمؤسسة الوطنية للنفط و17 مليار دينار لباب الدعم ومبلغ 7.9 مليار للنفقات التسييرية إضافة إلى مبلغ 614 مليون دينار لباب التنمية.

كما كشف المركزي خلال بيانه بأن إجمالي إيرادات الدولة وصلت إلى 92.6 مليار دينار موضحا بأن أكثر من 97% من هذه الإيرادات جاءت من بيع المنتجات النفطية والتي ناهزت قيمتها 90.3 مليار في حين كان إجمالي الإيرادات السيادية الأخرى 2.3 مليار دينار.

The post “المركزي”: إجمالي إيرادات الدولة بلغ 92.6 مليار دينار خلال العام 2022 appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا