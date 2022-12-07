الكهرباء تناقش مع توتال إنرجيز تفعيل مشروع بقدرة 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية في ليبيا

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي، اليوم الأربعاء 2022.12.7 اجتماعا بالعاصمة طرابلس مع المدير الإقليمي لشركة توتال إنرجيز الفرنسية، الخاصة بإنتاج النفط و الطاقة البديلة، لمناقشة تفعيل مشروع توليد 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وربطها على الشبكة، والذي من شأنه زيادة القدرة الإنتاجية كونه أول مشروع للطاقة البديلة الصديقة للبيئة يتم الاتفاق على إنشائه بليبيا .

و أكد المسؤولين بشركة توتال إنرجيز استعدادهم للبدء بإنشاء المشروع الخاص بالطاقة الشمسية في مدة زمنية محددة يتفق عليها الجانبان، و إدخال إنتاجه على الشبكة الكهربائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بإنشاء مشاريع أخرى وفق خطة موضوعة ومحددة بمدة زمنية.