“الدبيبة” يُناقش مع رئيس شركة توتال الفرنسية التعاون في مجال الطاقة البديلة بين الجانبين

اجتمع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء مع نائب رئيس شركة توتال الفرنسية لوران فيفر، لمناقشة تعزيز التعاون في مجال الطاقة، وأكد “فيفر” على أهمية الاستكشاف النفطي للشركات العالمية للمساهمة في زيادة الإنتاج النفطي.

وناقش الاجتماع أيضًا التعاون في مجال الطاقة البديلة، والاستفادة من الشركة ودخولها في مشروعات جديدة، كما تمت مناقشة الخطوات المتخذة في مشروع إنتاج الطاقة الشمسية المبرم بين شركة توتال وجهاز الطاقات المتجددة.

بدوره، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة لتذليل الصعوبات أمام قطاع النفط لرفع الإنتاج والدخول في مجال الطاقات البديلة.

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