أفاد وكيل وزارة العمل حسام المزوغي بمطابقة 65 شركة وطنية متعثرة وإحالة مرتبات 3 أشهر لأكثر من 16 ألف عامل

وذكر المزوغي أنّه جرى الانتهاء من مطابقة الشركات المنسحبة على البالغ عددها 266 شركة على مستوى البلاد والتي يوجد بها أكثر من 5000 عامل.

وأشار وكيل وزارة العمل حسام المزوغي إلى بلوغ نسبة العاملين المتقاعدين في الشركات المتعثرة والشركات المنسحبة 70%

