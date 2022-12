“شكشك” يبحث مع عميد بلدية مصراتة إجراءات التعاقد على مشروع تنفيذ الطريق رقم 4 جنوب شرق المدينة

بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” يوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع عميد بلدية مصراتة “محمود السقوطري” إجراءات التعاقد على مشروع تنفيذ الطريق رقم 4 جنوب شرق المدينة، ومشروع صيانة وتطوير الفندق البلدي مصراتة، وعدد من المشروعات الأخرى بالمدينة.

حيث اتفق الجانبان على مراجعة الإجراءات المطلوبة مع الأجهزة التنفيذية المختصة بهذه المشروعات، تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى التواصل بشكل مستمر لتسهيل هذه المشروعات وتذليلها.

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس البلدي، وعدد من الإدارات المختصة بالديوان.

