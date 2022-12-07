خاص.. “الماقوري” يتحدث لصدى عن إتفاقية الجمرك الليبي المشترك مع دولة تونس وعدة تفاصيل

قال الناطق الرسمي لمصلحة الجمارك الليبية المقدم “فهمي الماقوري” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه سيتم إفتتاح المنفذ الجمركي المشترك بمنفذ رأس جدير يوم الخميس الثامن من ديسمبر وتنفيذ إتفاقية الجمرك الليبي المشترك وكذلك سيتم فتح عدد 8 ممرات 5 منهم خاصة بالمسافرين وممرين خاصين بالتجارة بين البلدين وممر خاص بسيارات الإسعاف والطوارئ، بحضور وفد من الجانب الليبي والذي يمثله مصلحة الجمارك ووفد من الجانب التونسي وعدد من الإدارات المختصة، وبحضور القنصل الليبي بالعاصمة التونسية أيضًا.

أضاف قائلًا: وسيتم كذلك فتح المبني الجديد الخاص بمصلحة الجمارك والذي ستعمل به الجمارك الليبية إلى جانب الجمارك التونسية بنفس المكان ، وأيضًا تسهيل عدد كبير من الإجراءات من ضمنهم تعزيز المنفذ بسيارات التفتيش الآلي تدعمهم مصلحة الجمارك بالدولة الليبية وسيكون هناك سيارة تفتيش آلي بالجانب التونسي بإشراف كادر ليبي وبالتنسيق مع الجانب التونسي .

وبالنسبة للبوابات قال “الماقوري”: في السابق كان لمجرد الانتهاء من إجراءات التفتيش والجوازات الليبية والدخول إلى البوابة التونسية كل هذا بمدخل واحد فقط للدخول، وحاليًا سيكون هناك عدد 4 بوابات دخول للجانب التونسي بحيث يتم التقليل من الازدحام الذي كان موجود بالسابق.

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