اقتصاد

منظمة التجارة العالمية تكشف عن تزايد القيود التجارية من قبل الدول على الأغذية والأعلاف

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

 كشفت بيانات منظمة التجارة العالمية WTO في تقريرها السنوي أن الدول تفرض قيوداً تجارية بوتيرة متزايدة،على الأغذية وعلف الماشية والأسمدة.

وبحسب التقرير فأن 57 من أصل 78 إجراء لتقييد صادرات الأغذية والعلف والأسمدة فُرض منذ بداية الحرب في أواخر فبراير الماضي، ما زال سارياً، وتغطي إجمالاً نحو 56.6 مليار دولار تقريباً من التجارة، مبينا بأن هذه الأرقام قد تزايدت منذ منتصف أكتوبر 2022.

وأشار التقرير، إلى أن 80% تقريباً من القيود التجارية المرتبطة بـ«كوفيد-19» أُلغيت، مستنداً إلى بيانات رسمية صادرة عن الدول حتى منتصف أكتوبر الماضي.

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موقع بكم

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