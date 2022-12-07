المركزي يوضح في بيانه تحليل حركة المصروفات من النقد الأجنبي

أصدرت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي تقريرها، حيث أوضحت من خلاله عن إجمالي مصروفات النقد الأجنبي لكافة الأغراض حتى 30 نوفمبر ، حيث بلغ الإجمالي أكثر من 21 مليون دولار، مُقابل 21مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2021 بإنخفاض قدره 473 مليون دولار.

حيث بلغ إجمالي استخدامات المصارف حوالي أكثر من 14 مليون دولار، منها: الاعتمادات المستندية بلغت أكثر من 8 مليون دولار، والجولات أكثر من 122 مليون دولار والأغراض الشخصية أكثر من 5 مليون.

وكذلك بلغ إجمالي استخدامات الدولة من النقد الأجنبي حوالي 3.631 مليون دولار، منها: تغطية اعتمادات وحوالات حوالي مليون دولار، و اعتمادات المؤسسة الوطنية للنفط أكثر من 2مليون دولار، حولات منوعة 10 مليون دولار، ومبيعات النقد صفر.

إلى جانب إجمالي استخدامات المصارف التجارية من النقد الأجنبي أكثر من 14 مليون دولار، كما بلغ إجمالي المبالغ المباعة للمصارف التجارية حسب المصارف من النقد الأجنبي لكافة الأغراض حوالي أكثر من 14 مليون دولار.

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