المركزي يكشف في بيانه عن إنفاق القطاعات الحكومية والجهات التابعة لها

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي عن إنفاق القطاعات والجهات التابعة لها من 1 يناير إلى غاية 30 نوفمبر، حيث بلغت قيمة إنفاق وزارة الدفاع والجهات التابعة لها أكثر من 4.240 مليار وبلغت قيمة إنفاق وزارة الدخلية والجهات التابعة لها أكثر من 3.090 مليار وبلغت قيمة إنفاق وزارة العدل والجهات التابعة لها أكثر من 1.319 مليار وبلغت قيمة إنفاق وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها أكثر من 1.793 وبلغت قيمة إنفاق وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها أكثر من 4.998 مليار وبلغت قيمة إنفاق وزارة الصحة والجهات التابعة لها أكثر من 4.459 مليار وبلغت قيمة إنفاق وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها أكثر من 541 مليون وبلغت قيمة إنفاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها 1.878 مليار.

كما بلغت قيمة إنفاق وزارة التعليم التقني والفني والجهات التابعة لها أكثر من 1.032 مليار وبلغت قيمة إنفاق وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها أكثر من 51 مليون وبلغت قيمة إنفاق وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها أكثر من 13.148 المليار وبلغت قيمة إنفاق وزارة التخطيط والجهات التابعة لها أكثر من 15.360 مليون وبلغت قيمة إنفاق وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها أكثر من 1.115 وبلغت قيمة إنفاق وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها اكثر 230 مليون وبلغت قيمة إنفاق وزارة الثروة البحرية والجهات التابعة لها أكثر من 68 مليون وبلغت قيمة إنفاق وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها أكثر 24 مليون وبلغت قيمة إنفاق وزارة الإسكان والتعمير والجهات التابعة لها أكثر من 84 مليون وبلغت قيمة إنفاق وزارة السياحة والصناعات التقليدية والجهات التابعة لها 134 مليون.

وكذلك وزارة التقافة وتنمية المعارف والجهات التابعة لها والتي بلغت أكثر من 74 مليون وبلغت قيمة إنفاق وزارة وزارة الرياضة والجهات التابعة لها أكثر من 146 مليون وبلغت قيمة إنفاق وزارة الشباب والجهات التابعة لها أكثر من 58 مليون وبلغت قيمة إنفاق وزارة الخدمة المدنية أكثر من 8 مليون وبلغت قيمة إنفاق وزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها أكثر من 417 المليون وبلغت قيمة إنفاق وزارة البيئة والجهات التابعة لها أكثر من 13 المليون وبلغت قيمة إنفاق هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين 310 مليون وبلغت قيمة إنفاق الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة لها أكثر من 193 مليون وبلغت قيمة إنفاق الهيئة العامة للإتصالات والجهات التابعة لها أكثر من 27 مليون وبلغت قيمة إنفاق الشركة العامة للكهرباء 2.615 مليار وبلغت قيمة إنفاق المؤسسة الوطنية لنفط 19.241 مليار بإجمالي إنفاق القطاعات والجهات التابعة لها أكثر من 85.666 مليار دينار.

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