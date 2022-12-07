شركة الواحة للصناعات الغذائية تعتزم شراء 2000 طن من المحصول المحلي للتمور

قال مسؤول شركة الواحة للصناعات الغذائية فرع المنطقة الجنوبية مجدي بومطارى أن الشركة تعتزم شراء محصول التمور بأنواعه المختلفة العام الحالي 2022 من مزارعي الكفرة وجخرة ومرادة وأوجلة وجالو والودان ووادي الحياة، بكمية 2000 طن، موضحا بأن الكمية المتوفرة حتى الآن أقل من 1000 طن.

وأضاف لتطبيق بكم الإخباري أن الشركة تهدف إلى رفع القيمة المضافة لـ”التمور” وتعظيم جودتها من خلال إطلاق جملة من المنتجات الصناعية الجديدة إلى جانب منتجاتها الحالية دبس التمر، ورب التمر، وتغليف التمور، وعجين التمر، مبينا بأن الشركة ستطلق بداية العام القادم عدد من المنتجات المتطورة منها خل التمر، وسكر التمر، وبودرة التمر، شكولاطة التمر.