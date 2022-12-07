بحسب بيان “المركزي”.. بلغ الإجمالي الكُلي للمبالغ المباعة للمصارف التجارية أكثر من 14 مليار دولار

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي عن إجمالي المبالغ المباعة للمصارف التجارية خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 نوفمبر 2022م ، حيث بلغ إجمالي المبالغ الُمباعة للمصرف الإسلامي الليبي أكثر من 1 مليار دولار ، ومصرف التضامن 108 مليون دولار ، والمصرف التجاري الوطني أكثر من 1 مليار دولار، والمصرف الليبي الخارجي أكثر من 274 مليون دولار، المصرف المتحد للتجارة والاستثمار أكثر من 927 مليون دولار.

كذلك بلغ إجمالي مصرف الأمان للتجارة والاستثمار أكثر من 2 مليار دولار، ومصرف التجارة والتنمية أكثر من 6 مليون دولار، ومصرف الجمهورية أكثر من 1 مليار دولار ، ومصرف الخليج الأول الليبي أكثر من 500 مليون دولار، ومصرف السرايا أكثر من 378 مليون دولار، ومصرف الصحاري أكثر من 668 مليون دولار، ومصرف المتوسط أكثر من 49 مليون دولار .

ومصرف النوران بلغ أكثر من 1 مليار دولار، ومصرف الواحة أكثر من 140 مليون دولار، ومصرف الوحدة أكثر من 1 مليار دولار، ومصرف الوفاء أكثر من 171 مليون دولار، ومصرف شمال أفريقيا أكثر من 347 مليون دولار، ومصرف اليقين أكثر من 1 مليار دولار، ومصرف الأندلس أكثر من 109 مليون دولار،وبهذا فقد بلغ الإجمالي الكُلي للمبالغ المباعة للمصارف التجارية أكثر من 14 مليار دولار أمريكي.

مصرف ليبيا

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