خلال 11 شهرا من العام الجاري.. إيرادات ليبيا تبلغ 92.6 مليار مقابل إنفاق بلغ 85.7 مليار

أكد مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات خلال 11 شهرا الماضية، بلغت 92.6 مليار دينار، بينما بلغ الإنفاق 85.7 مليار دينار.

إيرادات المؤسسات والمصالح الحكومية

وأوضح المصرف في تقريره الشهري حول الإيراد والإنفاق العام، أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 67 مليارا، وإتاوات النفط بلغت 11.9 مليار، بينما بلغت إتاوات النفط عن السنوات السابقة 11.4 مليار دينار.

وذكر المصرف أن إيرادات الضرائب بلغت 875 مليونا، وإيرادات الجمارك 191 مليونا، وإيرادات قطاع الاتصالات 330 مليونا، بينما بلغت إيرادات المحروقات بالسوق المحلي 205 مليونا، و652 مليون دينار إيرادات أخرى.

أبواب الإنفاق العام

ولفت المصرف إلى أن الانفاق في باب المرتبات بلغ 40.9 مليار دينار، وباب النفقات التسييرية 7.9 مليارات وباب الدعم 17 مليارا وباب التنمية 614 مليون، فيما بلغت الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط 19.2 مليارا.

إيرادات أخرى

وأضاف المصرف أن إيرادات النقد الأجنبي الموردة بلغت 19 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار إتاوات عن السنوات السابقة، فيما بلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة ذاتها 21.5 مليار دولار.

مصروفات الرئاسي والحكومة والنواب والدولة

وذكر المصرف أن مصروفات مجلس الوزراء والجهات التابعة له بلغت أكثر من 1.7 مليار دينار ومصروفات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له تجاوزت 695 مليونا ومجلس النواب والجهات التابعة له أكثر من 968 مليونا والمجلس الأعلى للدولة بلغت 40 مليونا.

