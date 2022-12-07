المصرف المركزي: الإمداد الطبي مستمر في عدم الإفصاح عن الأدوية الموردة وإيرادات الضرائب والجمارك الاتصالات لازالت أقل من المقدر لها 

قال مصرف ليبيا المركزي الأربعاء أن جهاز الامداد الطبي لايزال مستمرا في عدم الإفصاح عن أصناف الادوية الموردة وأنواعها وكمياتها وتوزيعها والجهات المستفيدة منها.

وأضاف المصرف في بيانه عن الإنفاق والإيراد في الفترة من يناير الى نوفمبر من العام الجاري أن إيرادات الضرائب خلال شهر نوفمبر لا زالت أقل من المقدر حيث بلغت 86 مليون دينار،

وأوضح بيان المصرف استمرار تدني إيرادات الجمارك خلال ذات الفترة، حيث تم توريد مبلغ 40 مليون دينار فقط خلال شهر نوفمبر، وهو ما لا يتناسب مع قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة والسلع الموردة خلال الفترة.

وتابع البيان أن إيرادات قطاع الاتصالات بلغت خلال شهر نوفمبر مبلغ 179 مليون دينار، و زالت أيضا أقل من المقدر.

وأشار البيان إلى استمرار تدني عوائد مبيعات السوق المحلي من المشتقات النفطية، حيث تم توريد مبلغ 30 مليون دينار فقط خلال شهر نوفمبر