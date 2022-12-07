“المعداني” يفتتح المعرض الرابع لمضبوطات جهاز الحرس البلدي سرت

افتتح عميد بلدية سرت “مختار المعداني” المعرض الرابع لمضبوطات جهاز الحرس البلدي سرت خلال العام الجاري 2022م ، وذلك وبحضور عضو المجلس البلدي للبلدية مخلوف حامد ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت عميد جمعة أمبية ومعاونه وضباط وضباط الصف بالجهاز، مدير مركز الرقابة على الاغدية والأدوية سرت وعدد من أعضاء المركز ومدراء ادارات النظافة والاعلام والاصحاح البيئي والمشروعات بالبلدية.

حيث يضم المعرض المقام بجوار مقر الجهاز بسرت كميات كبيرة جدا من الزيت النباتي تقدر ألفان وخمسمائة صندوق زيت نوع حلوة واطنان من العصائر والمشروبات والمواد الغذائية ومواد الزينة والتجميل واللحوم البيضاء والسجائر وأصناف كبيرة من الأدوية ومستلزمات مواد التحاليل الطبية بالمختبرات الغير صالحة للاستعمال، والتى تم ضبطها خلال نقاط تفتيش ودوريات لأعضاء جهاز الحرس البلدي سرت بالمحلات التجارية والأسواق والصيدليات والمختبرات الطبية أعضاء وبالتعاون مع أعضاء مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بسرت.

كما تم اتخاد الإجراءات القانوني والذي يقضي بمصادرتها وأتلافها، ومعاقبة مرتكبي مثل هذه المخالفات.

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