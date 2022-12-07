أكد مصرف ليبيا المركزي وجود عجز في استخدامات النقد الأجنبي للفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 بقيمة 2.5 مليار دولار

وأضاف المركزي في بيان الإنفاق والإيراد في أن إيرادات النقد الاجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال ذات الفترة بلغت 19 مليار دولار ، منها 2.5 مليار دولار من إتاوات عن سنوات سابقة

وأوضح المركزي في بيانه أن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة قد بلغ 21.5 مليار دولار أي بعجز وقدره 2.5 مليار دولار مضيفا أن إيرادات مبيعات النفط لازالت محتجزة لدى المصرف الليبي الخارجي

وتابع المركزي أن بند “حوالات لصالح جهات أخرى” الوارد في جدول استخدامات النقد الأجنبي قد بلغ 324 مليون دولار وذلك لصالح مصروفات لجهات عامة “جهاز خدمات الإسعاف الطائر – الجهاز التنفيذي للطيران الخاص – أجهزة رقابية– مركز طب الميدان – المركز الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة – مساهمات وزارة الخارجية(.

وتابع البيان أن بند “دفعات اعتمادات قائمة لصالح جهات أخرى ” الوارد في جدول استخدامات النقد الأجنبي بقيمة 163 مليون دولار يشمل كلا من “وزارة الصحة– وزارة المواصلات– جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات – جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية– الجهاز التنفيذي للطيران الخاص – الإدارة العامة للجوازات والجنسية – مصلحة الطيران المدني – وزارة الداخلية – مشروع النهر الصناعي”.