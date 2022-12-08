تراجع للدولار وصعود اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 08 ديسمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 08 ديسمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8475 دينار، مسجلاً تراجعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0947 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9116 دينار، والدولار الكندي 3.5464 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2601 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2892 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3198 دينار، والدينار التونسي 1.5158 دينار، والدرهم المغربي 0.4585 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: