اقتصاد

الضمان الاجتماعي يوقع عقد لتوريد 3000 سيارة لذوي الإحتياجات الخاصة مع شركة هونداي

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

وقع صندوق الضمان الاجتماعي أمس الأربعاء 2022.12.7 عقد توريد 3000 سيارة لذوي الإحتياجات الخاصة، مع شركة “هونداي”، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومشاركة وزيري الشؤون الاجتماعية والمواصلات، وعدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة من كافة المدن الليبية.

وأكد الدبيبة خلال كلمة له في حفل التوقيع، أن حكومته ستعمل على استكمال الدفعتين الثالثة والرابعة من السيارات، ليصل العدد الإجمالي إلى 9000 سيارة.

يشار إلى أن هذا العقد استوفى الإجراءات التعاقدية من خلال موافقة ديوان المحاسبة وإعطاء الإذن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

موقع بكم

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك