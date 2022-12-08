الاقتصاد تشجع القطاع الخاص للاستثمار في زراعة 20 مليون شجرة زيتون

نظّم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة أمس الأربعاء 2022.13.7 الجائزة الوطنية الأولى لأجود زيت زيتون في ليبيا تحت شعار ” زيتنا خير وبركة” والتي أعلن انطلاقها وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رفقة المدير العام بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى المتوسطة عبد الناصر أبوزقية .
وأكد الحويج أن وزارة الاقتصاد والتجارة تشجع القطاع الخاص والمستثمرين على الاستثمار بقطاع الزراعة ،حيث تستهدف زراعة 20 مليون شجرة زيتون بمختلف المناطق ، وتطوير المعاصر ومصانع التعبئة والمهارات الإنتاجية والتسويقية ، والتصدير للأسواق الخارجية.
وتستهدف الجائزة الوطنية الأولى لأجود زيت زيتون في ليبيا المزارعون وأصحاب المعاصر، وتحسين الإنتاج وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي.
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