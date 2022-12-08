المركزي: إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال هذا العام 21.517 مليار دولار

أعلن مصرف ليبيا المركزي أمس الأربعاء 2022.12.7، عن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي ،والبالغة 21.517 مليار دولار، بينما استخدمت الدولة الليبية من النقد الأجنبي 3.638 مليار دولار.

وأوضح المركزي في تقريره، أن مرتبات العاملين بالخارج حوالي 170 مليون دولار، ومنح الطلبة الدارسين بالخارج حوالي 101 دولار مليون، والعلاج بالخارج بلغ 130 مليون، وصرفت المؤسسة الوطنية للنفط 2.020 مليار دولار، وحوالات لصالح جهات أخرى بلغت 324 مليون دولار، إضافة لجهاز الإمداد الطبي بلغت 251 مليون دولار، العامة للكهرباء حوالي 396 مليون دولار، والتعليم والتعليم العالي حوالي 83 مليون دولار، وجهات أخرى حوالي 163 مليون دولار.

وبين المركزي أن استخدامات المصارف التجارية من الاعتمادات المستندية، بلغت 8.759 مليار دولار، وحوالات بقيمة 123 مليون دولار، والأغراض الشخصية 5.773 مليار دولار.