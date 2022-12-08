أبرز ماجاء في كلمة “الدبيبة” خلال اجتماع مجلس الوزراء

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في اجتماع مجلس الوزراء العادي الـ 16 لعام 2022 ، بأن مشاريع عودة الحياة وصلت كل المناطق الليبية ، ورغم المصاعب لازالت الجهود مستمرة حتى وإن كانت بطيئة نظرًا لتخاذل وتآمر البعض ولكننا مستمرون في إنجاز ما كان متوقف لأكثر من عشرين سنة.

وأضاف “الدبيبة”: وعدنا بتسوية المرتبات ورفعها وذهبنا لجدول المرتبات الموحد ، في الوقت الذي تجاهلت فيه السلطة التشريعية ذلك برفع مرتباتهم هم فقط، كما أننا نواصل الضغط على الجهات ذات العلاقة لتوفير المخصصات اللازمة للمشروعات المهمة كطريق الدائري وغيرها من المشاريع العاجلة.

قال كذلك : وجهتُ الوزراء للوقوف إلى جانب تاورغاء والاهتمام بالمشروعات فيها ، وشددتُ على الصحة والحملات العلاجية لمكافحة الأمراض التي لم تكن متواجدة في المنطقة بالسابق.

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