السعودية والصين توقعان 34 اتفاقية استثمارية

وقعت شركات سعودية وصينية أمس الأربعاء 2022.12.7، عدد 34 اتفاقية استثمارية، وذلك في إطار زيارة رئيس جمهورية الصين شي جين بينغ، للمملكة العربية السعودية، حيث شملت الاتفاقيات بين الجانبين عدة قطاعات في مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر، والطاقة الكهروضوئية ،وتقنية المعلومات والخدمات السحابية، والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الطبية والإسكان ومصانع البناء.

وأكد وزير الاستثمار السعودي أن الاتفاقيات ستساعد في تنمية وتطوير علاقات المملكة في جميع المجالات؛ ومنها الاقتصادية والاستثمارية مع جمهورية الصين الصديقة.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 304 مليار ريال في عام 2021م، وسجَّل التبادل التجاري في الربع الثالث من العام الحالي 2022،103 مليار ريال.