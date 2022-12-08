انخفاض الذهب اليوم الخميس 0.2 % إلى 1783.50 دولار للأوقية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 2022.12.8 مع تعافي الدولار قليلا، بينما ينتظر المشاركون في السوق مزيدا من التوجيه من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن رفع أسعار الفائدة، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1783.50 دولار للأوقية ، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1795.10 دولار .

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة 0.6 % إلى 22.60 دولار، وخسر البلاتين 0.2 %إلى 1000.67 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1844.20 دولار.