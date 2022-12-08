رويترز: محكمة بريطانية تدين الممولين بتهمة الاحتيال على صندوق الثروة السيادي الليبي

ذكرت وكالة رويترز العالمية اليوم الخميس أن محكمة في لندن أدانت مدير استثمارات سابق في بنك جي بي مورجان ومصرفي سابق بتهمة الاحتيال على صندوق الثروة السيادي الليبي بملايين الدولارات من خلال دفع رسوم خفية لشركاتهما الخارجية .

وأضافت رويترز أن فريدريك مارينو كان الرئيس التنفيذي لشركة “FM Capital Partners” في لندن التي أدارت مئات الملايين من الدولارات لمحفظة الإستثمار ليبيا أفريقيا عندما استخرج رسوم الإستثمار بطريقة غير شرعية بمساعدة المصرفي يوشيكي البالغ من العمر 47 عامًا .

وأكدت رويترز أن الرئيس السابق لمجموعة الأسواق الناشئة للإستثمارات البديلة في جي بي مورجان أدين أمام محكمة ساوثوارك كراون بلندن بتهمة التآمر لإرتكاب إحتيال عن طريق إساءة استخدام منصب ثقة بين فبراير 2009 وأكتوبر 2014 .

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