افتتاح مبنى الجمارك الليبي التونسي المشترك و 8 أبواب إضافية بمعبر رأس أجدير

افتتح مدير عام مصلحة الجمارك الليبية سليمان سالم، اليوم الخميس 2022.12.8 المبنى الإداري الجديد الخاص بالمنفذ المشترك الليبي التونسي بمعبر رأس أجدير الحدودي، إضافة لافتتاح الممرات والأبواب الإضافية الجديدة بالمنفذ، رفقة مديرة الجمارك التونسية وكيل وزارة المواصلات و رؤساء الأجهزة الأمنية بالمنفذ.

وتشمل الممرات الإضافية التي استغرقت مدة أربع أشهر لتنفيذها خمس مسارات للمسافرين واثنان سيخصصان للتجارة البينية، وواحد للإسعاف، فيما ستعمل الجمارك التونسية والليبية داخل الأراضي الليبية .