“المبروك” يُطالب من جميع القطاعات والوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة التقيد بالإنفاق في حدود المخصصات المقررة لها بالميزانية العامة

أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” المنشور رقم 4 لسنة 2022 لرؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح ورؤساء الجامعات والمعاهد والمستشفيات والمراكز الطبية التقيد بالإنفاق في حدود المخصصات المقررة لها بالميزانية العامة .

حيث نص المنشور بأنه على جميع القطاعات والوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة التقيد بالإنفاق في حدود المخصصات المقررة لها بالميزانية العامة وعدم ترتيب أي التزام مالي لا تقابله تغطية مالية ، وعدم إحالة أية مطالبات مالية لوزارة المالية تتعلق بالمستحقات المالية نظرا لعدم الاختصاص .

وأن يتم سداد تلك المستحقات من خلال المخصصات المالية المقررة بالميزانية العامة تنفيذا لقاعدة ” الوفاء بالالتزام يقع على عاتق منشئ الالتزام ” وإن كل من ينشئ التزاماً خلافاً للقواعد القانونية يتحمل المسؤولية القانونية المترتبة عن ذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية