“شكشك” يبحث مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار مراجعة الشركات التابعة للمؤسسة في الخارج

بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووكيل الديوان “علاء المسلاتي” مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” في اجتماع اليوم الخميس آليات التعاقد لمراجعة بعض الشركات التابعة للمؤسسة بالخارج عن طريق تكليف مكتب مراجعة دولي.

وخصص الاجتماع لمناقشة الخطوات المتخذة من ديوان المحاسبة المتعلقة بالإجراءات التعاقدية مع مكتب المراجعة الدولي وأعمال المراجعة والتدقيق لتلك الشركات ضمن إطار قانوني يضمن الاستقلالية والشفافية للوقوف على الأوضاع المالية للشركات وتقييمها بما يتيح اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق العوائد المالية للدولة الليبية.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك للانتهاء من تأطير آليات التعاقد والتكليف والإشراف مع مكتب المراجعة الخارجي بالشكل النهائي المطلوب وفقا للأدوار والاختصاصات المناطة بالديوان والمؤسسة.

