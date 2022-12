الملتقي الأول لمدراء الإدارات والمكاتب والفروع مصرف الجمهورية

عقد المدير العام لمصرف الجمهورية “عبدالرزاق الترهوني” ونائب المدير العام “نوري أبوفليجة” اجتماعاً موسعاً اليوم الخميس مع كافة مدراء المناطق ومدراء فروع المصرف ومدراء الإدارات على مستوى ليبيا من خلال فعاليات الملتقى الأول لمصرف الجمهورية.

وناقش المجتمعون خلال هذا الملتقى تطوير المنظومة المصرفية والانتقال للأفضل بأسرع وقت عبر تذليل كافة الصعوبات تجاه خدمات الزبائن، وتقديم الخدمات المصرفية بأحدث الطرق المتبعة عالمياً، مؤكدين على ضرورة توحيد الجهود والعمل من أجل الارتقاء بمستوى خدمات المصرف.

وأكد المدير العام للمصرف على أهمية هذا الملتقى وحضوره والذي يعكس الاهتمام بالتطوير وتذليل كافة الصعوبات، مشيرا إلى أهمية تطوير المنظومة الذي تم بفترة وجيزة لزيادة الإيرادات وتسهيل المعاملات وصولاً إلى الارتقاء في أداء الخدمة المقدمة للزبائن.

