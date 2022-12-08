الجمهورية يعقد اجتماعاً موسعاً هاماً بخصوص منظومته وخدماته .. وهذه التفاصيل

اجتمغ المدير العام لمصرف الجمهورية عبدالرزاق الترهوني رفقة نائب المدير العام نوري أبوفليجة مع كافة مدراء المناطق ومدراء فروع المصرف ومدراء الإدارات على مستوى ليبيا من خلال فعاليات الملتقى الأول للمصرف.

كما تم خلال الاجتماع عدة مداخلات من كافة الحضور إزاء التطورات الأخيرة لتطوير المنظومة المصرفية والانتقال للأفضل بأسرع وقت عبر تدليل كافة الصعوبات تجاه خدمات الزبائن، وتقديم الخدمات المصرفية بأحدث الطرق المتبعة عالمياً.

وأعرب المدير العام عن سعادته بكافة الحضور الذي يعكس مدى اهتمامهم بالتطوير وتذليل كافة الصعوبات، كما قدم شكره لكافة القائمين على تطوير المنظومة في مدة وجيزة لأهميتها بزيادة الإيرادات وتسهيل المعاملات، وصولاً إلى الارتقاء في أداء الخدمة المقدمة للزبائن.

ومن جهته أشاد نائب المدير العام بجهود كافة الإدارات والموظفين خلال الفترة الماضية للمضي قدما نحو التطور والارتقاء بمصرف الجمهورية وكافة فروعه.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على توحيد الجهود والعمل من أجل الارتقاء بمستوى خدمات المصرف .

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