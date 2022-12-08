مجلس الوزراء يعقد اجتماعه العادي بمنطقة زمزم

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماع مجلس الوزراء العادي الـ 16 للعام الحالي بمنطقة زمزم .

وقال الدبيبة إن مشاريع عودة الحياة وصلت كل المناطق رغم كل المصاعب ولازالت الجهود مستمرة حتى وإن كانت بطيئة نظرًا لتخاذل وتآمر البعض ولكننا مستمرون في إنجاز ما كان متوقف لأكثر من 20 سنة.

ووجه الدبيبة وزراءه للاهتمام بمدينة تاورغاء وبالمشروعات فيها ، مشدداً على القطاع الصحي ومكافحة الأمراض والحملات العلاجية .

وأشار الرئيس إلى وعوده بتسوية المرتبات ورفعها بالإضافة لتنفيذ جدول المرتبات الموحد ، متهماً السلطة التشريعية بتجاهله وذلك برفع مرتباتهم فقط، كما قال بأن العمل جارٍ لتوفير المخصصات اللازمة للمشروعات الملحة كالطريق الدائري وغيرها من المشاريع .