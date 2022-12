أصدر رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الخميس منشور بشأن ضوابط إعداد وإحالة الحساب الختامي للدولة، مؤكداً على تطبيق القوانين واللوائح المالية ذات علاقة بالوحدة محل الرقابة والمراجعة، حيث يحرص الديوان على تطبيق القانون والالتزام بتقديم الحسابات الختامية في الموعد المحدد قانوناً.

وأوضح “شكشك” بأن الديوان ينبه كافة الجهات القائمة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة الانفاق الحكومي المنوط بها تقديم بياناتها وتقاريرها المالية إلى وزارة المالية على ضرورة إحالتها في المواعيد المحددة.

وشدد رئيس الديوان على ضرورة الالتزام بعدم التوسع في الانفاق خلال الشهر الاخير من العام الجاري، بقصد استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المدرجة بكل بند واقتصار الصرف على ماهو ضروري، بالإضافة إلى عدم تجاوز الاعتمادات المقررة وعدم الارتباط والتعاقد الا في حدود تلك الاعتمادات، كذلك التقيد بعدم صرف أي مبالغ مالية بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات نهاية السنة وعدم قيد المعاملات بتواريخ سابقة.

The post “شكشك” يشدد على ضرورة الالتزام بعدم التوسع في الانفاق appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا