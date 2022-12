“نورلاند”: الليبيون يستحقون جيشًا موحدًا قادرًا على الدفاع عن سيادة ليبيا وحكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثل كل الليبيين

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” إن الليبيين يستحقون جيشًا موحدًا قادرًا على الدفاع عن سيادة ليبيا وحكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثل كل الليبيين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع هكذا جيش تحت سلطة مدنية لمثل هذه الحكومة.

جاء ذلك خلال كلمة السفير “نورلاند” في مشاركته ضمن الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمني، والتي أكد فيها على دعم الولايات المتحدة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “عبد الله باتيلي” والمهنيين العسكريين الليبيين في جهودهم لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة وتوحيد الجيش الليبي.

