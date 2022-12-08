الكبير يجتمع مع محافظ مصرف الإمارات المركزي

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق والفريق المرافق له إجتماع بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي جمعه بمحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وناقش الاجتماع التعاون المشترك بين صندوق النقد العربي ومصرف ليبيا المركزي ، بالإضافة لمتابعة تطورات منصة ” بُنى “للمدفوعات العربية والإستفادة منها ، كما استعرض الجانبان تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات الدول العربية.

ويأتي هذا اللقاء على هامش مباحثات أجراها المحافظ مع صندوق النقد العربي و لجنة بازل للرقابة المصرفية وبنك التسويات الدولي ومحافظي البنوك المركزية العربية، لبحث قضايا الإستقرار المالي ومخاطر القطاع المصرفي والمالي، والفرص والتحديات لرقمنة النظام المالي.