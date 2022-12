أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وصول معدات وقطع غيار جديدة لمحطة كهرباء الخمس موردة من شركة (GE) الأمريكية عبر ميناء طرابلس، وذلك ضمن جهود الشركة المتواصلة لنقل المعدات وقطع الغيار الخاصة بمحطات الإنتاج بمختلف المناطق.

وأوضحت الشركة بأنه قد تم نقل شحنات جديدة مورِّدة من شركة ( GE ) الأمريكية من ميناء طرابلس البحري عبر شاحنات إلى المخازن الرئيسة للشركة الخاصة بالوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس والتي ستخضع لأعمال العمرة الجسيمة خلال المدة القريبة القادمة.

الجدير بالذكر بأن الجهود المبذولة من الشركة العامة للكهرباء لنقل المعدات وقطع الغيار الخاصة بمحطات الإنتاج بمختلف المناطق؛ تأتي ضمن خطط مجلس إدارة الشركة لدعم الشبكة الكهربائية والمحافظة على استقراريتها.

