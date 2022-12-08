وزير العمل والتأهيل يُتابع مع مكتب العمل ببلدية خليج السدرة ملف تدريب الشباب والباحثين عن العمل

طرابلس 08 ديسمبر 2022 (وال)- تابع وزير العمل والتأهيل وزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد الرضا، مع مدير مكتب العمل ببلدية خليج السدرة صلاح عصران ومراقب التعليم بالبلدية سعد إبراهيم، سير العمل بالمكتب ونتائج الحملة التفتيشية التي نظمت مؤخرًا، بالإضافة إلى مناقشة ملف تدريب الباحثين عن العمل من الشباب في نطاق البلدية، خصوصًا في اللقاءات التدريبية بالشركات النفطية.

كما تناول الاجتماع الدي عقد اليوم الخميس بديوان الوزارة بطرابلس، سُبل تفعيل آليات تشغيل وفق مفهوم التنمية المكانية، كما تطرق الاجتماع إلى الملاكات الوظيفية والإفراجات المالية وملف معلمي العقود.

وأوضح وزير العمل علي العابد أن وزارة الخدمة المدنية ولجنة الإفراجات المالية، تعمل مع وزارة التربية والتعليم على حلحلة هذا الملف، مؤكدًا أن قطاع التعليم يعتبر من أولويات الوزارة. (وال)

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