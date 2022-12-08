خاص.. مصدر بإدارة الرقابة بالمركزي يفصح لصدى عن بدء العمل على تغيير كافة مجالس إدارة المصارف.. وتفاصيل هامة جداً

قال مصدر بإدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية نظراً لتردي الخدمات المصرفية لدى بعض المصارف التجارية نعمل على البدء في تغيير كامل مجالس إدارات المصارف التجارية التي مضى على تعيينها سنوات .

والمجالس التي أخفقت في تقديم الخدمات المصرفية للمواطن بالشكل المناسب ، ولديها ضعف في إدارة فروعها المصرفية التي تكررت فيها حالات الاختلاس والتزوير ، وعدم الامتثال للضوابط والاجراءات المعممة من قبل إدارة الرقابة على المصارف والنقد وسيكون هناك تنسيق مع الجمعيات العمومية لهذه المصارف لوضع معايير مهنية لإختيار أعضاء جدد لمجالس الإدارة وهيئات المراقبة ، وسيتم النظر أيضاً في بعض الادارات التنفيذية للمصارف .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية