تنظيم ندوة حوارية مغاربية بمدينة الجميل حول الإعلام الوقائي لمكافحة الفساد

الجميل 08 ديسمبر 2022 (وال)- أقيمت بمدينة الجميل اليوم الخميس، فعّاليات الندوة الحوارية المغاربية حول الإعلام الوقائي لمكافحة الفساد بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد.

واستعرضت اللجنة العلمية الورقات البحثية المشاركة بالندوة التي تضمنت كيفية مساهمة وسائل الإعلام، للحد من الفساد ودور الإعلام الإلكتروني وتقنية المعلومات في مكافحته ودور الصحافة الاستقصائية والخطاب الديني في مكافحة الفساد.

وتخللت الندوة مداخلات عبر الدائرة المغلقة من عددٍ من المشاركين، حيث جرت مداخلة من الجزائر للدكتور محمد بيشي؛ تحدث من خلالها على الندوة الحوارية المغاربية وغير المسبوقة على الصعيد المغاربي، مشيدًا بجهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والأكاديميين والبُحّاث المختصين في هذا الشأن.

بدوره، ألقى الباحث المغربى بمركز الجزيرة للدراسات عبر الدائرة المغلقة من الدوحة، مداخلة نوه خلالها على أهمية الأبحاث العلمية والأكاديمية في مجال الإعلام الوقائي لمكافحة الفساد.

كما تم خلال الندوة عرض مرئي وثائقي عن عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2022، بعدها أعلنت اللجنة العلمية عن مبادرة لرئيس الهيئة بشأن دليل النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية.

واختتمت فعّاليات الندوة التي أشرفت عليها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكلية الآداب وكلية تقنية المعلومات بالجميل، بالتعاون مع الوكالة المغاربية لأنشطة الشباب، بتوزيع شهائد للباحثين والأكاديميين المشاركين في الندوة. (وال)

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