للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.. مصرف الجمهورية يعقد ملتقاه الأول

عُقدت فعاليات الملتقي الأول لمدراء الإدارات والمكاتب والفروع بمصرف الجمهورية برئاسة مدير عام المصرف عبدالرزاق الترهوني.

وبحث الملتقى الأول التطورات الأخيرة لتطوير المنظومة المصرفية والانتقال للأفضل بأسرع وقت عبر تدليل الصعوبات كافة اتجاه خدمات المواطنين، وتقديم الخدمات المصرفية بأحدث الطرق المتبعة عالمياً.

وذكر الترهوني أنّ حضور المدراء من مختلف البلاد يعكس مدى اهتمامهم بالتطوير وتذليل الصعوبات كافة، والتأكيد على تطوير المنظومة في مدة وجيزة لأهميتها بزيادة الإيرادات وتسهيل المعاملات، والارتقاء في أداء الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشاد الترهوني بجهود الإدارات والموظفين كافة خلال الفترة الماضية للمضي قدما نحو التطور والارتقاء بمصرف الجمهورية فروعه، والتشديد على توحيد الجهود والعمل من أجل الارتقاء بمستوى خدمات المصرف.

