الجمهورية يطلق خدمات إلكترونية إضافية للمستفيدات من منحة الزوجة والبنات

أعلن مصرف الجمهورية أمس الخميس 2022.12.8، إطلاق خدمات إلكترونية للمستفيدات من منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاماً ، متمثلة في إعادة إصدار البطاقة والرقم السري الخاصة ببطاقات الزوجة والبنات مجانا، وطرح خدمات الدفع النقدي للمستفيدات من هذه المنحة داخل صالات فروعه، بواسطة استخدام آلات نقاط بيع الخدمة، وفي حال ضياع البطاقة يمكن استبدالها من المصرف مجانا.

يشار إلى وزارة الشؤون الاجتماعية قد اتفقت مع مصرف الجمهورية، على إيجاد حلول إضافية تساهم في تسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاماً.