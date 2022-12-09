ديوان المحاسبة يبحث مع مؤسسة الاستثمار آليات تعاقد الشركات التابعة لها بالخارج

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أمس الخميس 2022.12.8 مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، آليات التعاقد لمراجعة بعض الشركات التابعة للمؤسسة بالخارج عن طريق تكليف مكتب مراجعة دولي، للوقوف على الأوضاع المالية للشركات وتقييمها، لتحقيق عوائد مالية للدولة الليبية.

وجرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك، للانتهاء من تأطير آليات التعاقد والتكليف والإشراف مع مكتب المراجعة الخارجي بالشكل النهائي المطلوب، وفقا للأدوار والاختصاصات المناطة بالديوان والمؤسسة.