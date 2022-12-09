لجنة السلع والمنتجات الحلال تشترط الحصول على موافقة مسبقة من مركز الصحة الحيوانية

عقدت لجنة السلع والمنتجات الحلال اجتماعها السادس يوم أمس الخميس 8 ديسمبر 2022، برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سعد الحنيش، و مندوبين عن الهيئة العامة للأوقاف، ومركز الصحة الحيوانية، مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مركز المواصفات والمعايير القياسية، مصلحة الجمارك، لمناقشة آلية إصدار شهادة الحلال والاستعانة بالمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة للسلع والمنتجات الحلال.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد شركات التفتيش كطرف ثالث تلتزم بالمواصفات والشروط المحددة التي توفر الظروف المناسبة التي تتضمن المحافظة على السلع المستوردة عند النقل والتخزين، والحصول على الموافقة المسبقة للتوريد من قبل المركز الوطني للصحة الحيوانية، تحديد الدول المسموح الاستيراد منها دوريا من قبل المركز، والتقيد بالشروط اللازمة لاعتماد السخانات في الداخل والخارج .