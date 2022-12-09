أخـر أسعار الدولار والذهب واليورو مقابل الدينار مساء اليوم الجمـعة

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار 🇺🇲

5.1150 بيع في بنغازي

5.0950 بيع في زليتن

5.1000 بيع في طرابلس

▪️تحويل $ تركيا 🇹🇷 🇺🇲

4.50 ~5.00 قروش على سعر الكاش

▪️تحويل $ دبي 🇦🇪 🇺🇲

+5.75 ~6.25 قروش على سعر الكاش

▪️اليورو 🇪🇺

5.3500 د.ل

▪️تحويل تركيا 🇹🇷 🇪🇺

+7.00 ~8.00 قروش على سعر الكاش

▪️الدينار التونسي 🇹🇳

1000 د.ل =630 د.ت

آونصة الذهب _GOLD

1796.7 دولار

كسر ذهب 18 :

217.50 دينار

الذهب المسبوك :

220.50 دينار..